Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества бывших руководителей банка «Клиентский» на сумму более 10 млрд рублей, говорится в постановлении суда.



АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало в апелляционном суде определение первой инстанции от 3 марта.

Суд тогда посчитал, что заявителем не представлены доказательства наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов и необходимости принятия обеспечительных мер. Также отсутствуют доказательства того, что непринятие обеспечительных мер приведет к причинению значительного ущерба кредиторам банка.

Доказательств того, что бывшими руководителями банка «Клиентский» осуществляются действия по сокрытию имущества, отчуждению имущества в пользу третьих лиц, вывода его за пределы РФ, конкурсным управляющим не представлено. Кроме того, АСВ не приведено достаточных оснований, свидетельствующих о возможном злоупотреблении правом со стороны экс-менеджеров банка путем сокрытия и/или отчуждения имущества. Сам по себе предполагаемый значительный размер имущественных требований, который, по мнению конкурсного управляющего, составляет 10,3 млрд рублей, не является основанием для принятия обеспечительных мер, заметил суд.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано в рамках заявления АСВ о взыскании убытков с бывших руководителей банка.

В результате проведенной АСВ проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что топ-менеджерами банка совершались действия по выдаче кредитов техническим физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также члены органов управления банка осуществляли неправомерное снятие денежных средств со счетов физических лиц.

Ранее сообщалось, что инвентаризация имущества банка «Клиентский» выявила недостачу в размере 15,2 млрд рублей. Решением столичного арбитража от 14 октября 2015 года банк «Клиентский» был признан банкротом.



Центральный банк с 3 июля 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Клиентский».