Ростовские полицейские задержали подозреваемого в хищении денег из банка в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

«Оперативниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении на отделение банка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что 1 июля злоумышленник в маске и перчатках ворвался в помещение одной из финансово-кредитных организаций на проспекте Космонавтов и, угрожая предметом, схожим с гранатой, похитил из кассы более 1,5 млн рублей и около 27 тыс. долларов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ограбление произошло в отделении Сбербанка в Ворошиловском районе города. Позже в пресс-службе Юго-Западного ПАО «Сбербанк» агентству подтвердили эту информацию.



В результате оперативно-разыскных мероприятий менее чем за сутки удалось выйти на след и задержать ранее не судимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что мужчина успел потратить часть денежных средств на погашение долгов по кредитам.

В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты маска, перчатки, муляжи гранаты и револьвера, а также часть похищенных денег.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ.