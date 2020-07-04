Субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции, смогут получить около 500 тыс. малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Правила ее предоставления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

В них зафиксировано, что заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Ее размер составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Необходимость дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

На новую субсидию правительство уже выделило 20 млрд рублей. Помощь будет доступна компаниям, в которых занято около 1,8 млн человек.