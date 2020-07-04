Правительство России одобрило выделение средств на проведение в регионах мероприятий по временному трудоустройству россиян, находящихся под угрозой увольнения, и для безработных, сообщается на сайте Кабмина.

«О выделении Роструду из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предполагается выделение бюджетных ассигнований на софинансирование дополнительных мероприятий в 79 субъектах РФ, предусматривающих организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения; организацию общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.



«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

