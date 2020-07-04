Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование Агентства по страхованию вкладов о привлечении десяти контролировавших Мико-Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

«Определением Арбитражного суда Москвы от 29 июня 2020 года, заявление удовлетворено частично, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка привлечен Рубцов Анатолий Викторович в размере 3 615 834 000 рублей, в удовлетворении остальной части требований отказано», — отмечается в сообщении.



Как напоминает агентство, 25 марта 2019 года в Арбитражный суд Москвы подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц Олега Бурихина, Анатолия Рубцова, Елены Савиной, Виктора Байкова, Юлии Щавелевой, Андрея Васюка, Александра Васильева, Алексея Евсеева, Расула Мамаева и Магамета Джангуразова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на общую сумму 3,6 млрд рублей.



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в бухгалтерской отчетности банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства», — отмечалось в сообщении АСВ.



Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.



Напомним, Мико-Банк лишился лицензии 24 марта 2016 года, а 20 мая Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. «Дыру» в его балансе ЦБ оценил в 1,7 млрд рублей. Позже регулятор сообщил о выявлении фактов привлечения Мико-Банком забалансовых вкладов на сумму более 800 млн рублей. Кроме того, временная администрация банка обнаружила, что практически все предоставленные им кредиты на сумму более 3 млрд рублей невозможно взыскать по причине технического характера заемщиков.