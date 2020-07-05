Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, в I квартале заблокировала около 4,8 тыс. фишинговых ресурсов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель компании Илья Сачков.

«За первый квартал этого года наш центр реагирования CERT-GIB заблокировал 4 790 фишинговых ресурсов. Для сравнения: только за весь 2018 год было около 4,4 тысячи ресурсов. Такой резкий рост числа блокировок объясняется не только эффективностью обнаружения преступных схем, но также изменением тактики фишеров, в результате чего увеличилась продолжительность фишинговых атак», — сказал Сачков.

По его словам, компания выделила здесь несколько схем. «В принципе, их суть не менялась, есть только новый контент, связанный с коронавирусом. Например, появилась продажа фейковых цифровых пропусков на сайтах, в телеграм-каналах и в группах в соцсетях», — сообщил он.

«Помимо этого, мы выявили мошеннические схемы, касающиеся компенсаций и возвратов денег от лица несуществующих организаций. Это, на мой взгляд, самые аморальные злоумышленники, потому что в первую очередь они атакуют самые незащищенные слои населения — пенсионеров, многодетные семьи, семьи с маленькими детьми, которые, естественно, в период кризиса, слыша о поддержке со стороны государства, пытаются найти информацию и попадают, к сожалению, в руки злоумышленников», — отметил Сачков.

Ежемесячно, по его словам, появлялись сотни таких ресурсов, а в период пандемии их количество заметно увеличивалось. «В предыдущие годы злоумышленники по большей части прекращали свои кампании после блокировки мошеннических веб-ресурсов и быстро переключались на другие бренды. Сегодня они продолжают работу, создавая новые страницы на смену заблокированным», — также пояснил он.

«Если говорить о целях злоумышленников, то в первом квартале наибольшее число фишинговых страниц было нацелено на онлайн-сервисы (61,35%), почтовые сервисы (11,88%) и финансовые учреждения (8,42%)», — добавил глава Group-IB.