Арбитражный суд Архангельской области на заседании 2 июля принял обеспечительные меры в отношении компании «Открытие Промышленные инвестиции», владельца 100% акций алмазодобывающего предприятия «АГД-Даймондс», которые она приобрела у «ЛУКОЙЛа» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в понедельник определение судебной инстанции.

Ходатайство о наложении обеспечительных мер подавал истец — Федеральная антимонопольная служба, которая просит признать сделку по продаже «ЛУКОЙЛом» акций «АГД Даймондс» за 1,45 млрд долларов недействительной. В 2017 году эта сделка была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Однако ФАС спустя три года пришла к выводу, что на момент продажи от регуляторов скрыли факт иностранного гражданства у ряда бенефициаров «Открытие Холдинга», в результате чего стратегический актив оказался в распоряжении иностранных лиц. Покупателем алмазного предприятия тогда выступала дочерняя компания — ООО «Открытие Промышленные инвестиции» (ОПИ).

В ВТБ предупредили о риске пересмотра всех инвестиционных соглашений прошлых лет из-за действий ФАС Действия, направленные на ревизию решений правительственной комиссии за предыдущие годы, создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений, опасаются в ВТБ.

Своим решением суд запретил «Открытие Холдингу» как единственному владельцу ОПИ предпринимать и совершать любые действия и сделки, влекущие за собой отчуждение, обременение, изменение доли и реорганизации в ОПИ. Ранее суд также ввел аналогичные обеспечительные меры в отношении оспариваемого актива — «АГД Даймондс».



В начале июля 2020 года также стало известно, что ВТБ через суд требует от «Открытие Холдинга» возврата 61 млрд рублей кредитных средств, выданных компании на покупку алмазного актива.