Минфин готовит поправки в законопроект «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)», пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу ведомства. По словам источников, близких к ведомству, речь может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт. Также министерство рассматривает вопрос о появлении ограничений для кредиторов, допущенных к госпрограмме поддержки семей с детьми. Субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «ДОМ.РФ» и организациями, которые аккредитованы «ДОМ.РФ».

В профильном комитете Госдумы к инициативе Минфина отнеслись положительно. Позитивно отнеслись к документу и в парламентских фракциях. По словам их представителей, инициатива Минфина — логичное развитие диалога с правительством, речь идет об обсуждении расширения возможностей получения ипотеки не только на готовое жилье, но и на частный сектор. По данным, которые предоставила в Госдуму госкорпорация «ДОМ.РФ», снижение льготной ипотечной ставки на полпроцента увеличивает число взятых гражданами кредитов на 5—7%.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что поддерживает данную инициативу. По его словам, новые возможности для использования льготных субсидий не только решили бы жилищную проблему, которая для многодетных семей очень актуальна, но и позитивно сказались бы на повышении рождаемости.