Введение 5G в России в 2021 году могут отложить — Минкомсвязь предложила сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей пятого поколения, пишут «Известия» . Ведомство сделало запрос на изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура». Он предполагает внедрение IT-решений для оказания госуслуг населению и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Решение по этому вопросу принято не было.

По словам одного из источников «Известий», близких к участникам заседания, позиция рабочей группы не окончательная. Вопрос предстоит рассмотреть правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом общей экономической ситуации. Другой источник отметил, что финансирование конверсионных мероприятий могут частично сохранить.

По словам представителей операторов, отсутствие прогресса в части освобождения необходимого спектра отодвигает сроки запуска сетей 5G в России на неопределенный срок. С учетом снижения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия крупных городов 5G стоит ожидать не раньше 2024—2025 годов, прогнозируют они. Также любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в целом.

Бизнес просит строить сети 5G быстрее и без российского оборудования Создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 году может привести к существенному отставанию всех отраслей экономики РФ.

Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны были направить из федерального бюджета 43 млрд рублей. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории десяти городов-миллионников.

По словам экспертов, с одной стороны, изъятие средств — негативный фактор для этого проекта и темпов внедрения сетей 5G в России. С другой — существует риск расходования значительных бюджетных денег на конверсию в полосах радиочастот, имеющих меньшее значение для сетей 5G, например 800 и 900 МГц. Вначале нужно определиться с диапазонами в рамках концепции создания и развития сетей 5G в России, а затем утвердить план конверсии с финансово-экономическим обоснованием мероприятий. Только после появления этих двух документов следует включать согласованные с операторами и силовыми ведомствами финансовые затраты на конверсию радиочастотного спектра в федеральный проект, считают эксперты.