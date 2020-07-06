Российские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск индекс Мосбиржи равнялся 2 843,93 пункта, что на 1,51% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 2,38% — на отметке 1 264,63.

«Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций», — написал перед началом торгов старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«На этой неделе «быки» попытаются продолжить покупки», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, по словам которой «внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный: цены на нефть не показывают единой динамики после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны».

«Утром российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в плюс благодаря покупкам на зарубежных фондовых площадках и довольно высокому аппетиту к риску. Нефтяные цены тушуются у июньских пиков, но все же «быки» пока не спешат фиксировать прибыль. На этой неделе игроки на повышение, скорее всего, будут пытаться продолжить покупки, которым может помешать усугубление коронавирусной ситуации в США или же резкая коррекция нефтяных цен с текущих уровней», — комментирует эксперт.