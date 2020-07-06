Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал госуслуг, передает ТАСС.

Согласно цитируемым агентством данным официального сайта Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.



Как отмечается в перечне поручений, Кабмину необходимо проработать вопросы «использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности».

Эту работу необходимо провести до 3 августа.

С соответствующим предложением на совещании выступил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса. Осеевский считает, что использование для этого портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.