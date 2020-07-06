Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство и Госдуму с предложением освободить от платы за детский сад семьи с низким доходом. Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию письма.

По мнению автора инициативы, это может стать существенной мерой поддержки для нуждающихся семей.

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов, и установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — сказано в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. По мнению парламентария, такая мера позволит существенно сократить очереди в детские сады. Уточняется, что если родители передумают, то смогут отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.