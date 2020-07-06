Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках.

Как сообщили в понедельник в кредитной организации, теперь в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах России.

Опубликовано постановление Кабмина об увеличении максимального размера льготной ипотеки 👍 Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов — с 3 млн до 6 млн.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составляет 6,4% годовых.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта — до 6,1% годовых, напомнили в Сбербанке. Акция действует до 1 февраля 2021 года.

Также по ипотеке с господдержкой доступен дисконт в размере до 3,5 п. п. на ставку в первые два года с даты получения ипотеки в рамках программы субсидирования с застройщиками. Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых.

Первоначальный взнос по кредиту составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.



Оформить ипотеку по программе «Господдержка-2020» можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, жилье на льготных условиях уже приобрели почти 34 тыс. клиентов финучреждения.