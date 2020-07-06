Королевский монетный двор Великобритании решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом 1 тыс. фунтов стерлингов (1 247 долларов), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает 68 тыс. фунтов (более 85 тыс. долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС.

На монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Такое же изображение украшает монеты в честь музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом 5 фунтов (6,2 доллара) поступает в продажу по цене 13 фунтов (16,2 доллара).

«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки Королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — заявила представитель Королевского монетного двора Клэр Макленнан. — И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку». По ее словам, Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает и над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион; все средства от его продажи поступят в благотворительный фонд Элтона Джона Charitable Trust.

По всему миру проданы свыше 250 млн копий альбомов 73-летнего исполнителя, который вынужден был из-за пандемии коронавируса прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.



В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Монета стала первой в серии «Легенды музыки», она доступна в восьми различных исполнениях, цена на которые варьируется от 13 фунтов (17 долларов) за простую монету до 2 020 фунтов (2 623 долларов) за золотую. На ней изображены инструменты всех участников группы: электрогитара Брайана Мэя, бас-гитара Джона Дикона, барабан Роджера Тейлора и рояль Фредди Меркьюри.