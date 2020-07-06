Российские власти намерены продлить сроки реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 2030 года, а также оставить один из главных показателей — рост численности занятых в секторе МСП. Об этом говорится в проекте документа по изменениям целевых показателей национального проекта (есть в распоряжении ТАСС), подлинность которого информагентству подтвердили два источника, близких к аппарату правительства РФ.

Собеседники также пояснили, что срок реализации других нацпроектов в связи с пандемией коронавируса также может быть скорректирован и продлен до 2030 года. Изначально реализация национальных проектов по 13 направлениям была рассчитана на срок с 2019 по 2024 год. Все они призваны улучшить жизнь граждан по трем ключевым направлениям: «экономический рост», «комфортная среда для жизни» и «человеческий капитал».

Кроме того, в проект документа добавлен и общезначимый показатель, который будет призван в дальнейшем оценить уровень реализации национального проекта МСП и других экономических нацпроектов: это «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». Помимо этого добавлены общие параметры, но с конкретными цифрами. Так, правительство при реализации нацпроектов рассчитывает на «обеспечение темпов экономического роста выше мировых и не ниже 3% в год к 2024 году при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%», и «увеличение темпа роста инвестиций в основной капитал не ниже 5% к 2024 году».

На запрос ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития ответили, что в ближайшее время показатели и инструменты национальных проектов будут скорректированы с учетом влияния коронавируса на российскую экономику. «На уровне правительства сейчас обсуждается донастройка нацпроектов с учетом складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Параметры нацпроектов могут скорректировать Внести поправки в национальные проекты в начале июня Кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.



В пресс-службе Кабмина не стали комментировать работу по корректировке сроков исполнения нацпроекта.



Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. Согласно паспорту проекта, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна достичь 25 млн человек.