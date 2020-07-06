Злоумышленники в период пандемии коронавируса использовали сервис видеоконференций Zoom для обмана пользователей методом социальной инженерии, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB Илья Сачков. По его словам, были случаи, когда использовалась социальная инженерия с выключенной камерой и человек не понимал, что он говорит не с тем человеком. Собеседник просил открыть письмо от другого отправителя, чтобы активировать вложение, пояснил Сачков.

«Так как во многих компаниях есть культура общения по Zoom с выключенной камерой, очень просто человек, получая якобы звонок от «коллег», попадается на крючок злоумышленникам. Я думаю, что Zoom оказался хакерской находкой. Мы сейчас делаем расследование на эту тему», — добавил эксперт.

Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom Эксперты советуют перейти на его аналоги.

Ранее руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков сообщил, что компания обнаружила на трех «андеграундных» площадках объявления о продаже более чем 4 тыс. учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom. Проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, невозможно, отметил эксперт.