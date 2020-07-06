Компания «Росгосстрах» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Такое решение приняли ее акционеры на состоявшемся 30 июня годовом собрании, сообщает страховщик в понедельник, 6 июля.

Так, из чистой прибыли за 2019 год в размере более 7,339 млрд рублей решено направить около 367 млн рублей в резервный фонд страховщика, а свыше 6,972 млрд оставить в составе нераспределенной прибыли.



Кроме того, акционеры «Росгосстраха» избрали совет директоров компании в количестве десяти человек. В него вошли Николай Галушин, Геннадий Гальперин, Валерий Горегляд, Михаил Задорнов, Эльвира Мамлеева, Вениамин Полянцев, Оксана Старосельская, Николай Тюрников, Максим Чернин, Ханнес Чопра.