Отмена национального и внутрисетевого роуминга в России, которая произошла в июне прошлого года, позволила гражданам сэкономить около 6 млрд рублей, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, не пострадали и сотовые операторы — они сохранили свои доходы, поскольку объем услуг одновременно вырос.

Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно исчез в России с 1 июня 2019 года. Ранее, в декабре 2017 года — начале 2018-го, «большая четверка» операторов значительно снизила цены на стоимость услуг для абонентов в национальном роуминге. По данным ФАС, снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от двух до десяти раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи. В августе — сентябре 2018 года операторы отменили внутрисетевой роуминг. Входящие звонки были обнулены, цены на СМС, мобильный Интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от двух с половиной до десяти раз.