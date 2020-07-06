Банк России установил официальные курсы валют на 7 июля.

Курс доллара повысился на 84,1 копейки, составив 71,3409 рубля (70,4999 рубля на 6 июля). Курс евро вырос на 1 рубль 34 копейки, до 80,5581 рубля (с 79,2207 рубля на 6 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,86 рубля (плюс 49 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:25 мск стоил 81,2 рубля (плюс 91 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,8 до 72,08 рубля за доллар и от 80 до 81,34 рубля за евро.