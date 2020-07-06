Россияне должны предупреждать банки, в которых обслуживаются, о смене номера мобильного телефона, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники, получив доступ к интернет-банкингу предыдущего владельца номера, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB Илья Сачков.

«Если меняете номер мобильного телефона, сообщите об этом банку — есть риск, что ваши старые данные попадут новому владельцу сим-карты», — посоветовал Сачков.

По его словам, чтобы мошенники не могли перевыпустить сим-карту и перепривязать к ней интернет-банкинг, нужно написать в отделении у сотового оператора заявление, ограничивающее смену сим-карты без участия абонента.