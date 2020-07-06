Выручка малых и средних предприятий торговли и сферы услуг выросла в июне 2020 года по сравнению с маем на 40%, при этом из-за последствий пандемии и режима ограничений она оказалась на 26% меньше, чем в июне прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании IT-компании «Эвотор».

Для анализа использовались данные онлайн-касс «Эвотор» ― это более 650 тыс. устройств по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.

Выручка малого и среднего бизнеса в июне росла на фоне снятия режима ограничений в разных регионах и отраслях. В «модном» ретейле отложенный спрос не привел к восстановлению прошлогоднего уровня оборотов. Магазины обуви в июне заработали на 32% меньше, чем в прошлом году, тогда как в мае выручка была на 67% ниже прошлогодней. Магазины одежды в июне недополучили 35% прошлогоднего оборота (в мае ― 69%), магазины нижнего белья ― 43% (в мае — 75%), ювелирные ― 35% (в мае ― 61%). Цветочные лавки в июне недополучили 24% выручки по сравнению с прошлым годом (в мае ― 47%), оптики ― 33% (в мае ― 60%).

«Малый и средний бизнес оживает быстрее наших первоначальных прогнозов. Однако на прошлогодние обороты многие отрасли из-за снижения покупательского спроса и последствий пандемии не смогут выйти до конца года. Часть ограничений в работе торговли и сферы услуг, связанных с угрозой коронавируса, будет сохраняться еще несколько месяцев. Сейчас в стране по-прежнему не работает почти четверть торговых точек. Сколько бизнесов доживет до осени, во многом зависит от эффективности реализации мер государственной поддержки предпринимателей», — отмечает генеральный директор компании «Эвотор» Андрей Романенко.

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Сфера услуг восстанавливается неравномерно. Хотя во многих регионах салоны красоты возобновили работу к началу лета, их выручка сократилась в июне по сравнению с прошлым годом на 42% (в мае ― на 71%), стоматологических клиник — на 24% (в мае ― на 53%), автосервисов — на 21% (в мае — на 47%).

Некоторые сегменты, которым региональные власти разрешают возобновить работу только на третьем этапе снятия ограничений, восстанавливают обороты еще медленнее. Так, спа-салоны заработали в июне на 81% меньше, чем в прошлом году (в мае ― на 87%), спортивные центры — на 72% (в мае ― на 84%).

Туристическая отрасль начала набирать обороты только в конце июня на фоне сообщений об открытии санаториев и запуске курортных рейсов. В результате выручка мини-гостиниц в июне сократилась по сравнению с прошлым годом на 55% (в мае ― на 69%), турагентств ― на 72% (в мае ― на 87%), музеев ― на 89% (в мае ― на 94%).

Супермаркеты заработали в первый месяц лета на 27% меньше, чем в прошлом году (в мае ― на 29%). Зоомагазины недополучили в июне 29% прошлогодней выручки (в мае ― 24%), табачные лавки ― 25% (в мае ― 27%), пивные магазины ― 17% (в мае ― 16%), специализированные продуктовые лавки ― 6% (в мае ― 12%), несетевые аптеки ― 7% (в мае — 13%).

Быстрее всего восстанавливались магазины товаров для отдыха и ремонта. В июне выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха достигла уровня прошлого года (для сравнения, в мае она была на 22% ниже прошлогодней). Магазины сантехники заработали лишь на 1% меньше, чем в 2019 году (в мае ― на 33% меньше, чем в прошлом году), магазины товаров для освещения — на 6% меньше (в мае — на 1% больше).



По данным «Эвотора», в мае оборот малого и среднего бизнеса был на 41% ниже, чем за тот же период прошлого года, в апреле ― на 54%, в марте ― на 10%.