Количество жалоб автовладельцев в сфере ОСАГО в период с января по май 2020 года сократилось почти на 37%, а в 2019-м, когда стартовал первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, снижение составило 36,7% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-пресс-конференции заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин.

«Апрель и май 2020 года — это месяцы пандемии, и они, конечно, не очень показательны с точки зрения статистики, но одновременно с этим январь, февраль и март показали существенное снижение количества жалоб по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — заметил он. — Это говорит о том, что граждане более удовлетворены ситуацией, которая складывается на этом рынке».



По его словам, 53% обращений автомобилистов, как и ранее, связаны с применением коэффициента «бонус-малус».

