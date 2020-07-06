Данные в электронной трудовой книжке пока не особо хорошо защищены, безопаснее для работников продолжать использовать бумажную трудовую. Об этом заявил руководитель правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Юрий Пелешенко.

«ФНПР считает, что пока электронные данные не особо хорошо защищены, безопаснее для работника продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой, которую никто не отменял. У сотрудника есть выбор: перейти на электронный формат трудовой книжки, забрав хранящуюся в архиве организации бумажную версию, или заявить о своем несогласии на переход и продолжать пользоваться уже существующей версией трудовой книжки», — приводятся слова Пелешенко на сайте ФНПР. Он отметил, что понятие «сведения о трудовой деятельности работника» необходимо уточнить во всех законах, где упоминается трудовая книжка.

«Тем не менее, учитывая то, что трудовая книжка нужна именно для предоставления сведений о трудовой деятельности в ПФР, решение работника о переходе на электронный аналог можно считать оправданным», — добавил Пелешенко.