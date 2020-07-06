Число москвичей, инвестирующих в фондовый рынок, к концу 2019 года существенно увеличилось, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

«Этому способствовали такие факторы, как снижение инвестиционной привлекательности банковских вкладов, рост фондового рынка и развитие новых инвестиционных продуктов и технологий», — говорится в релизе регулятора.

За IV квартал 2019 года выросло число москвичей-инвесторов как на брокерском обслуживании, так и на доверительном управлении (ДУ). Так, число зарегистрированных в столице клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, составило 644,5 тыс. человек. По сравнению с III кварталом, к концу года их количество выросло на 17,2%. В фондовый рынок они вложили более 6,7 трлн рублей. Число клиентов на ДУ выросло на 30,4% до 83,1 тыс. человек, при этом увеличился и объем инвестиционных портфелей в таком управлении (на 27,6% до 780,6 млрд рублей).

Большое число москвичей инвестирует через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Такой счет, напоминают в ЦБ, позволяет получить налоговые льготы. Чтобы ими воспользоваться, клиенту необходимо не закрывать счет три года. Высокий уровень заинтересованности клиентов в инвестировании через ИИС позитивно сказался как на динамике количества данных счетов, так и на совокупном объеме размещенных на них активов. Общее число открытых московскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг ИИС на конец 2019 года составило 1,3 млн единиц, что в 2,6 раза превышает уровень конца 2018 года. В частности, число открытых брокерских счетов ИИС выросло в 2,6 раза, до 1,1 млн единиц, ИИС в ДУ — в 2,7 раза, до 217 тыс. единиц. Совокупный объем активов на открытых ИИС показал двукратный рост и составил на конец 2019 года 151,6 млрд рублей.

При этом на протяжении всего года последовательно снижался средний размер ИИС. К концу года на брокерских ИИС в среднем лежало 81,8 тыс. рублей, на ИИС в доверительном управлении — 301 тыс. рублей.