Арбитражный суд Московской области исключил из реестра обязательств бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова перед кредиторами требования БМ-Банка, входящего в группу ВТБ, в размере более 2,7 млрд рублей, следует из опубликованного определения суда.



БМ-Банк был инициатором банкротства Исмаилова. По его заявлению Арбитражный суд Московской области в августе 2016 года ввел первую процедуру банкротства — реструктуризацию долгов, а в марте 2017-го признал Исмаилова банкротом и открыл реализацию его имущества.

В реестр были включены требования БМ-Банка к Исмаилову на сумму около 19,5 млрд рублей. Задолженность стала следствием неисполнения бизнесменом обязательств по договорам поручительства, которые он давал подконтрольным компаниям при получении ими кредитов.

Как отмечается в новом судебном акте, в рамках дел о банкротстве компаний-заемщиков «АСТ Транс Маркет», «Руслайн 2000» и «Бизнес-клуб «Тропикано» были произведены частичные погашения долга перед банком. Общая сумма погашенных долгов превысила 2,7 млрд рублей, в связи с чем БМ-Банк попросил подмосковный арбитражный суд исключить ее из реестра требований кредиторов Исмаилова.

Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с претензиями правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Сейчас Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.