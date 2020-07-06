Российские заемщики жалуются на взыскание просроченной задолженности и навязывание банками дополнительных услуг, следует из информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» .

«Другими наиболее заметными тематиками жалоб стали вопросы, связанные со взысканием просроченной задолженности и навязыванием дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов. За период с 25 июня по 1 июля в кол-центр Банка России поступило 4,8 тыс. звонков, что на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период с 18 по 24 июня. Большинство звонков связаны с темами, затронутыми в выступлениях президента РФ. Чаще всего граждане задавали вопросы о кредитных и ипотечных каникулах, а также о льготном кредитовании юридических лиц», — уточняется в обзоре.



Всего за период с 18 по 30 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, выросло на 14,3% по сравнению с периодом с 4 по 17 июня и составило 14,7 тыс., отмечается в обзоре.



«При этом необходимо отметить, что около 16% этих обращений поступило в адрес одного крупного банка по тематике исполнительного производства от одного и того же представителя должников и что они анализируются на предмет добросовестности заявителя. Без их учета за отчетную неделю число обращений сократилось на 3,9%», — поясняет ЦБ.

За отчетный период основной объем всех обработанных жалоб — 78% — пришелся на кредитные организации (без учета вышеупомянутого фактора — 72,9%). В отношении субъектов страхового дела было получено 7,1% всех обработанных жалоб (8,7%), микрофинансовых организаций (МФО) — 7,7% (9,4%).

По вопросам исполнительного производства в отношении кредитных организаций поступило 29,5% всех обработанных жалоб (без учета указанных массовых обращений — 13,1%); потребительского кредитования — 21,7% (26,7%); ипотечного кредитования — 8,9% (11%); ОСАГО — 5,3% (6,5%); деятельности МФО по предоставлению займов — 7% (8,6%).

«Без учета тематики исполнительного производства наиболее крупной проблемой является проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование). При этом на новые тематики, возникшие в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пришлось 48,6% от общего объема жалоб на проблемы с погашением», — отмечается в материалах регулятора.

Доля жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках апрельского закона составила 7,9% от числа жалоб на проблемы с погашением. На долю других жалоб, касающихся реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавируса, 19% пришлось на потребительские кредиты, 7,1% — на ипотечные, 11,4% — на кредиты юрлиц.