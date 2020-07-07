Правительство планирует дополнительно выделить госкорпорации «ВЭБ.РФ» 230 млрд рублей в следующие три года, пишут «Известия». Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина: госкорпорация получит из бюджета в 2021—2023 годах имущественные взносы в размере 30 млрд, 100 млрд и 100 млрд рублей соответственно. В материалах министерства сказано, что эти деньги предназначены для компенсации убытков по начатым до 2018 года проектам, а также по внешним долгам.

В конце 2018 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, анонсировал план поддержки ВЭБа на 900 млрд рублей: 600 млрд рублей госкорпорация должна была получить на погашение внешнего долга, еще 300 млрд рублей — на докапитализацию. В конце прошлого года Минфин выдал госкорпорации субсидию на 242 млрд рублей, следует из годового отчета института развития. В сентябре 2019-го он также получил из бюджета пятилетний депозит на 200 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов. В действующем бюджете — на 2020—2022 годы — масштабной поддержки ВЭБу не полагалось, финансовый план предусматривал взнос на компенсацию убытков лишь на 7 млрд рублей в 2021 году. Согласно пояснительной записке к проекту действующего бюджета, с программы помощи ВЭБу предлагалось снять в 2020—2022 годах имущественные взносы в размере 4 млрд, 42 млрд и 7 млрд рублей соответственно. Минфин в документе объяснил это уточнением «необходимого объема средств» на компенсацию убытков госкорпорации.

В этом году правительство активизировало поддержку ВЭБа. Корпорации уже одобрены госгарантии по льготным кредитам системообразующим предприятиям на 220 млрд рублей: премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть их в бюджете. Кроме этого, ВЭБу предусмотрели помощь еще на 350 млрд рублей: обязательства по депозиту перед ЦБ на эту сумму, перешедшие к правительству по условиям сделки по покупке Сбербанка, будут конвертированы в капитал.

По словам экспертов, средства из бюджета требуются госкорпорации для того, чтобы поддерживать уровень достаточности капитала и не сбавлять темпы кредитования внутри РФ. В кризисный период займы от ВЭБа, скорее всего, планируется задействовать в реализации плана восстановления российской экономики. Также предоставление ему дополнительных средств, вероятно, связано с предстоящими выплатами по валютным облигациям — по итогам I квартала 2020 года в обязательствах корпорации числилось свыше 400 млрд рублей в виде еврооблигаций. Кроме этого, возможно, деньги институту развития нужны на досоздание резервов по некоторым проблемным активам, считают эксперты.