Правительство планирует дополнительно выделить госкорпорации «ВЭБ.РФ» 230 млрд рублей в следующие три года, пишут «Известия». Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина: госкорпорация получит из бюджета в 2021—2023 годах имущественные взносы в размере 30 млрд, 100 млрд и 100 млрд рублей соответственно. В материалах министерства сказано, что эти деньги предназначены для компенсации убытков по начатым до 2018 года проектам, а также по внешним долгам.

В конце 2018 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, анонсировал план поддержки ВЭБа на 900 млрд рублей: 600 млрд рублей госкорпорация должна была получить на погашение внешнего долга, еще 300 млрд рублей — на докапитализацию. В конце прошлого года Минфин выдал госкорпорации субсидию на 242 млрд рублей, следует из годового отчета института развития. В сентябре 2019-го он также получил из бюджета пятилетний депозит на 200 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов. В действующем бюджете — на 2020—2022 годы — масштабной поддержки ВЭБу не полагалось, финансовый план предусматривал взнос на компенсацию убытков лишь на 7 млрд рублей в 2021 году. Согласно пояснительной записке к проекту действующего бюджета, с программы помощи ВЭБу предлагалось снять в 2020—2022 годах имущественные взносы в размере 4 млрд, 42 млрд и 7 млрд рублей соответственно. Минфин в документе объяснил это уточнением «необходимого объема средств» на компенсацию убытков госкорпорации.

В этом году правительство активизировало поддержку ВЭБа. Корпорации уже одобрены госгарантии по льготным кредитам системообразующим предприятиям на 220 млрд рублей: премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть их в бюджете. Кроме этого, ВЭБу предусмотрели помощь еще на 350 млрд рублей: обязательства по депозиту перед ЦБ на эту сумму, перешедшие к правительству по условиям сделки по покупке Сбербанка, будут конвертированы в капитал.

По словам экспертов, средства из бюджета требуются госкорпорации для того, чтобы поддерживать уровень достаточности капитала и не сбавлять темпы кредитования внутри РФ. В кризисный период займы от ВЭБа, скорее всего, планируется задействовать в реализации плана восстановления российской экономики. Также предоставление ему дополнительных средств, вероятно, связано с предстоящими выплатами по валютным облигациям — по итогам I квартала 2020 года в обязательствах корпорации числилось свыше 400 млрд рублей в виде еврооблигаций. Кроме этого, возможно, деньги институту развития нужны на досоздание резервов по некоторым проблемным активам, считают эксперты.

«ВЭБ.РФ» получит госгарантию на сумму до 220 млрд рублей

Госгарантия обеспечит до 100% обязательств принципиалов перед госкорпорацией.