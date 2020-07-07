Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и во вторник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина законопроект о продлении до 2022 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает информагентство ТАСС, в распоряжении которого есть законопроект сенатора.

«Ввиду того что кризисная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, замедлила рост предпринимательской деятельности, предлагается продлить механизмы налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, на один год — до 1 января 2022 года», — говорится в пояснительной записке к документу. Срок действия налоговых каникул завершается в конце этого года.

Как уточняет Кутепов, действующий закон дает субъектам РФ право устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших в течение двух лет со дня регистрации ИП на упрощенную или патентную систему налогообложения, налоговые каникулы в виде нулевой налоговой ставки.

«При этом субъекты РФ вправе установить ограничения на применение налоговой ставки в размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней численности работников, нарушение которых за налоговый период является основанием для утраты права на применение указанной налоговой ставки», — подчеркивает сенатор.

По мнению Кутепова, продление этих мер поддержки будет способствовать восстановлению экономики субъектов РФ за счет привлечения новых предпринимателей.



Ранее рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о продлении срока действия налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения, а также для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.