ЦБ обсуждает с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) применение фидуциарной ответственности в случае сделок с акциями, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Регулятор собирается по-разному определять подозрительные сделки с ценными бумагами, которые имеют активный или неактивный рынок. В понедельник, 6 июля, состоялось первое заседание рабочей группы по методике оценки ЦБ сделок НПФ с акциями на соответствие наилучшим доступным условиям, рассказали источники и подтвердили в ЦБ. На встрече НПФ просили регулятора либерализовать методику в части оценки активного рынка, расширив его критерии. Они также готовятся выработать предложения по раскрытию Московской биржей технических инструментов для оценки сделок НПФ с акциями на тему возможного применения к ним фидуциарной ответственности.

Ранее департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ представил НПФ и управляющим компаниям презентацию «Подходы к оценке сделок НПФ с акциями на соответствие требованиям по фидуциарной ответственности». Согласно документу, все сделки делятся на две группы — с ценными бумагами, обращающимися на активном рынке и на неактивном рынке. Среди абсолютных показателей — количество акций, находящихся в свободном обращении (free float), и частотность, с которой должны проходить сделки на рынке. Относительным показателем является доля объема торгов акций за день в зависимости от free float.

Если сделка признана подозрительной, она в ручном режиме анализируется регулятором. В случае признания совершенной сделки не соответствующей наилучшим доступным условиям фонд обязан возместить полученный клиентами ущерб. В случае активного рынка размер возмещения рассчитывается исходя из отклонения цены сделки от средневзвешенной цены. В случае неактивного рынка вычисляется разница между ценой сделки и «корректным расчетом справедливой стоимости актива». На рассчитанную сумму ущерба ЦБ будет начислять определенные проценты исходя из кривой бескупонной доходности госбумаг за период, прошедший с момента заключения сделки.

Как отметили в ЦБ, внимание Банка России к сделкам с акциями не должно привести к снижению интереса НПФ к инвестированию в акции. У НПФ «уже продолжительное время действуют системы управления рисками, которые предполагают наличие взвешенного подхода к определению условий сделок с финансовыми инструментами, в том числе с акциями, на соответствие наилучшим доступным условиям», пояснили в Центробанке.

Участники рынка называют методику сырой. По их словам, ликвидный рынок очень волатилен, а значит, отклонения от средневзвешенной цены могут быть большими, что сразу же создает риск фидуциарной ответственности. По неликвидным бумагам вопросов еще больше: акция никогда не торгуется по справедливой стоимости, и за это фонды предлагают наказывать, отметили эксперты.