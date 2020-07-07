Счетная палата РФ проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии, следует из сообщения СП об изменениях в плане проверок .

В ведомстве сообщают, что в мае — июне 2020 года план проверок Счетной палаты претерпел серьезные изменения. Из-за пандемии большая часть мероприятий переведена в дистанционный режим. Проверки проходят камерально, без выезда на объекты. Мероприятия, которые невозможно провести в заочном формате, были отменены или перенесены на более поздний период.

Также руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Так, контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом, сообщается на сайте.

В частности, запланированы:

мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19;

проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации;

проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха;

оценка результативности выделения в 2019—2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями;

мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в РФ в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями;

мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер, принимаемых в РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для российской экономики в 2020 году;

мониторинг исполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований России в контексте принимаемых в стране мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В числе прочего в план внесены: