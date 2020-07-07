Счетная палата РФ проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии, следует из сообщения СП об изменениях в плане проверок.
В ведомстве сообщают, что в мае — июне 2020 года план проверок Счетной палаты претерпел серьезные изменения. Из-за пандемии большая часть мероприятий переведена в дистанционный режим. Проверки проходят камерально, без выезда на объекты. Мероприятия, которые невозможно провести в заочном формате, были отменены или перенесены на более поздний период.
Также руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Так, контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом, сообщается на сайте.
В частности, запланированы:
- мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19;
- проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации;
- проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в 2020 году на первоочередные цели осуществления закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха;
- оценка результативности выделения в 2019—2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями;
- мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в РФ в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями;
- мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер, принимаемых в РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для российской экономики в 2020 году;
- мониторинг исполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований России в контексте принимаемых в стране мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В числе прочего в план внесены:
- анализ достаточности и эффективности влияния межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и послания президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 года (в том числе в рамках выполнения перечня поручений президента по итогам заседания совета при президенте по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 года);
- анализ приоритетных мер государственной социально-экономической политики до 2024 года;
- анализ эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования в РФ;
- анализ расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи в 2018—2020 годах и истекшем периоде 2021 года;
- анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах РФ в 2018—2020 годах, в том числе в части реализации жилищных программ для молодых семей;
- оценка деятельности институтов развития в финансовой сфере в 2017—2020 годах и первом полугодии 2021 года по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета и их вклада в экономику РФ;
- анализ факторов, оказавших существенное влияние на достижение целей деятельности Банка России, установленных профильным законом, в 2019 году.