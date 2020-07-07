Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, которым предлагается увеличить с 1 млн до 5 млн рублей сумму вкладов, с доходов по которым будет взиматься налог начиная с 2021 года, следует из проекта заключения комиссии, на которое ссылается РИА Новости.

Законопроект разработан вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, главой комитета ГД по труду и соцполитике Ярославом Ниловым и депутатом Дмитрием Свищевым.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Новый порядок заработает начиная с 2021 года.

Законопроектом предлагается увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по банковским вкладам (остаткам на счетах), исключаемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, с 1 млн до 5 млн рублей.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте заключения правительства, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе поясняется, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.



«При этом следует учитывать, что изменение порядка налогообложения доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, предусмотренное федеральным законом, реализовано в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от предусмотренного федеральным законом снижения тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства с 30% до 15% с выплат физическим лицам, превышающих минимальный размер оплаты труда», — говорится в документе.