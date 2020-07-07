Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщили во вторник в финучреждении.

Снижение составило в среднем 1,5 процентного пункта, указывают в банке.



Минимальная ставка по кредитам теперь составляет 7,9% годовых. Она действует для заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы свыше 100 млн рублей на срок до пяти лет. Данная ставка доступна по всем видам кредитов: как на инвестиционные, так и на оборотные цели, вне зависимости от формы предоставления кредитных средств (разовый кредит, кредитная линия, овердрафт), уточняется в сообщении.