Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов, показывают данные Московской биржи.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,51% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 820,71 пункта. Индекс РТС просел на 1,17% — до отметки 1 232,5.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — написала перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она напомнила, что «индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, но растеряли существенную часть отвоеванных в течение дня позиций», и спрогнозировала, что «утром российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в минус ввиду локального ухудшения настроений на зарубежных площадках. День ожидается спокойным на макроэкономические данные, что может создать условия для фиксации прибыли».