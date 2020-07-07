Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми компаниями и арендодателями. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте Кабмина.

Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25% стоимости транспортного средства. Государство субсидирует ее лизинговым компаниям в рамках программы «Доступная аренда».

Скидка будет доступна гражданам, а также предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, и компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду, например в рамках каршеринга.

Основное условие программы — транспортное средство должно быть произведено в России.

Согласно тексту документа и уточнениям в релизе Минпромторга РФ , государство будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25% стоимости машины, но не более 350 тыс. рублей для легковых автомобилей, 500 тыс. и 900 тыс. рублей — для легкого коммерческого и коммерческого автотранспорта соответственно.



«Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства», — отмечается в сообщении Кабмина.



«Мы рассчитываем, что новая программа станет серьезным фактором роста рынка технологий, обеспечивающих реализацию новой формы потребления транспортных «шеринговых» услуг. Дополнительное развитие получат рынок телематического оборудования и платформ, рынок услуг автострахования и помощи на дорогах, а также технологий удаленной диагностики и экспресс-обслуживания автомобилей», — прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Программа утверждена в дополнение к уже действующему механизму. В соответствии с ним в рамках финансового лизинга предоставляется скидка в размере 10%. Есть также опция для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи. Для них скидка составляет 12,5%.