США и Россия стали лидерами по числу утечек в прошлом году, в РФ в сеть чаще всего попадали персональные данные и платежная информация, говорится в исследовании компании InfoWatch. Так, в России за прошедший год произошло 395 случаев утечки информации из компаний и госорганов, в результате было скомпрометировано более 172 млн записей персональных данных и платежной информации. По сравнению с 2018 годом число утечек выросло на 46%, а количество записей скомпрометированной пользовательской информации — более чем в шесть раз.

Как говорится в документе, по числу утечек Россия седьмой год подряд занимает второе место после США в мировом распределении, в стране чаще всего «утекают» персональные данные и платежная информация — на эти типы данных приходится 87,3% утечек, случившихся в 2019 году. При этом более половины объема скомпрометированных данных приходится на один инцидент: из-за ошибки в настройках сервера оператора фискальных данных «Дримкас» в сеть попали свыше 90 млн записей, содержащих сведения о юридических и физических лицах.

Чаще всего данные «утекали» через сеть и бумажную документацию — 53,4% и 17,5% случаев соответственно, более 10% данных сливается через сервисы мгновенных сообщений (голос, текст, видео). В 72,1% случаев виновными в утечке информации оказались рядовые сотрудники компаний, в 4,6% случаев — топ-менеджмент организаций, в 18,4% — хакеры и неизвестные лица.

По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов Андрея Арсентьева, практически все российские утечки объемом свыше 1 млн записей связаны с попаданием в открытый доступ крупных баз данных, предположительно, из-за ошибок технического персонала при настройке удаленного доступа к хранилищам информации. Число утечек данных в России вырастет по итогам 2020 года, прогнозируют эксперты.