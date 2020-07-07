Банк «Интеза» понизил ставки по депозитам физических лиц в рублях.

Средняя ставка по вкладу «Новая вершина» теперь составляет 4,3% годовых (ранее — 5,34%). По депозиту предусмотрено три периода начисления процентов со ставками в диапазоне 3,2—5,1% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — 271 день. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Классика» доступна теперь под 4—4,5% годовых, а «Классика онлайн» — под 4,1—4,45% (прежде — под 4,8—5,35% и 4,9—5,45% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный урожай» размещается под 3,95—4,4% годовых (до этого — под 4,75—5,3%), а «Ежемесячный урожай онлайн» — под 4,05—4,3% (вместо 4,85—5,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам — 30 тыс. рублей. Сроки депозитов, открываемых в офисе, составляют три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года, онлайн — три, шесть месяцев, один, полтора и два года.

Владельцы пакета услуг Intesa Magnifica могут оформить вклад «Классика Magnifica» под 4,2—4,65% годовых (вместо 5—5,65%), а «Ежемесячный урожай Magnifica» — под 4,15—4,5% (до этого — под 4,95—5,55%). Минимальная сумма — 1 млн рублей. Сроки составляют три, шесть месяцев, один, полтора и два года.



Максимальная ставка в размере 6,8% годовых сохраняется по депозиту «Сбалансированный капитал 5 лет», для оформления которого необходимо заключение договора по программе инвестиционного страхования жизни.