Минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте Кабмина.

«Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей. При этом минимальная величина пособия в мае — августе устанавливается в размере 4 500 рублей», — говорится в документе.

Максимальный размер пособия в 12,13 тыс. рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 тыс. рублей гражданам, потерявшим работу с 1 марта, продлены также до августа.