Внешнеторговый оборот России в январе — мае составил 224 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17%. Такие данные таможенной статистики приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 47,7 млрд долларов, что на 32,3 млрд меньше, чем в январе — мае 2019 года.

Экспорт России за пять месяцев составил 135,8 млрд долларов (минус 22,3% в годовом выражении). «Основой российского экспорта в январе — мае 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1% (в январе — мае 2019 года — 65,6%)», — указано в релизе.

Импорт России составил 88,2 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с январем — маем 2019 года на 7,1%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46% (за пять месяцев 2019 года — 45,7%).

Отдельно в ФТС представили во вторник данные об импорте товаров из стран дальнего зарубежья по итогам июня 2020 года.

По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне показатель в стоимостном выражении составил 94 млрд 120,2 млн долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,8%.



В июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16 млрд 407,3 млн долларов. Это на 9,5% больше, чем в мае 2020 года, но на 3,8% меньше, чем в июне 2019-го.

