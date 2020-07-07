Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования: ставка по кредитам наличными и рефинансированию снижена до 6,9%. Об этом сообщили в банке, уточнив, что новые условия действуют в течение первого года по кредитам с программой страхования. Срок кредитования составляет от двух до пяти лет, сумма — от 50 тыс. до 5 млн рублей, без залога или поручительства.

«Это уникальное ценовое предложение среди российских банков», — говорится в сообщении кредитной организации.

В банке указывают на такое преимущество его продуктов, как учет в кредитном решении дополнительного источника дохода заемщика. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т. п. При этом документально подтверждать такой доход не нужно. Кредит можно оформить за один визит в отделение банка.

Заем предоставляется на любые цели (ремонт, отдых, покупку автомобиля, обучение), в том числе на рефинансирования кредитов, ранее оформленных как в «Открытии», так и в других банках. Для оформления рефинансирования не нужно представлять документы из другого банка. Кредит можно погашать досрочно без комиссий.

Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую карту Opencard.



Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно. Погашать кредит можно в интернет-банке и мобильном приложении без комиссий.

