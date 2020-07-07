Банк России установил официальные курсы валют на 8 июля.

Курс доллара повысился на 83,1 копейки, составив 72,1719 рубля (71,3409 рубля на 7 июля). Курс евро вырос на 90,95 копейки, до 81,4676 рубля (с 80,5581 рубля на 7 июля).

На Московской бирже на 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 2 копейки, валюты стоят 72,03 и 81,25 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 71,91—72,31 рубля за доллар и 81,11—81,65 рубля за евро.