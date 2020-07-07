Правительство России выделит 13,5 млрд рублей на выплату пособий по безработице в течение лета. Об этом во вторник заявил на заседании Кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он напомнил, что по поручению президента Владимира Путина правительством было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия.

Минимальное пособие по безработице в 4,5 тыс. рублей сохранится до августа Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.



В подписанном премьером постановлении уточняется, что на эти цели будет направлено 13,8 млрд рублей (прим. Банки.ру).

Также планируется выделить 5 млрд рублей на отпускные медикам.