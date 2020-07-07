Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта. Об этом во вторник объявили в финучреждении.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке составляет:

от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования;

от 4,7% при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе «Господдержка-2020» на покупку квартиры в новостройке составляет:

от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования;

от 6,1% при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками равна:

4,1% годовых в первые два года кредитования;

5,4% при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка по кредиту на приобретение готового жилья составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка и регистрации сделки в электронном виде.

Сбербанк напоминает, что ранее уже снизил ставки по основным ипотечным программам: в мае 2020 года снижение составило до 0,8 п. п.



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