Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении вдвое, до 200 тыс. рублей, порога обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты. Порог при покупке ювелирных изделий за наличные без идентификации остается в размере 40 тыс. рублей.

Как пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, Росфинмониторинг и Минфин договорились, что пока порог повысится до 200 тыс. рублей, а в дальнейшем, возможно, будет еще увеличен.

Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Он должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, а норма о повышении пороговой стоимости ювелирных изделий — со дня опубликования.