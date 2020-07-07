Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в статью 21 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Изменения позволят работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, получить выплаты, гарантированные трудовым законодательством, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

В настоящее время нормы Трудового кодекса РФ гарантируют работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сохранение среднего заработка на период трудоустройства, но не более чем на два месяца (с зачетом выходного пособия). Такое право возникает у работника лишь в том случае, если после увольнения он не смог в двухмесячный срок устроиться на другую работу. При этом действующий порядок позволяет завершить ликвидацию юридического лица внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ до истечения двух месяцев со дня увольнения работника (при условии отсутствия кредиторской задолженности на момент утверждения ликвидационного баланса). Следовательно, если работник приобрел право на выплату уже после ликвидации юридического лица, то он фактически не может ее получить.

Принятым законом устанавливается, что в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией юридического лица, должно быть подтверждено то, что произведены все выплаты, предусмотренные российским трудовым законодательством для увольняемых в этой связи работников.



«Пакет принятых законов позволит устранить имеющийся пробел в правовом регулировании и согласовать нормы трудового и гражданского законодательства, что обеспечит соблюдение конституционных принципов равенства и справедливости при осуществлении защиты трудовых прав граждан», — комментирует председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.