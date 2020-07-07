Объем похищенных из государственного бюджета средств, выявленных в ходе проверок Счетной палатой в 2019 году, составил 2—3 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет контрольного ведомства за прошлый год.

«По 2020 году хотел сказать, но пока часть этих цифр засекречена, закрыта. Поэтому пока не могу дать вам сейчас обобщенную цифру... Примерно 2—3 миллиарда (рублей в 2019 году) — это чистое воровство. Остальное — это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевое использование», — сказал он, говоря о соотношении объема выявленных нарушений и похищенных средств.

Всего в 2019-м Счетная палата выявила нарушений на 884,6 млрд рублей, что на 112 млрд больше, чем в 2018 году.