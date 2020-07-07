Международные резервы РФ на 1 июля составили 568,872 млрд долларов против 566,134 млрд на 1 июня 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте ЦБ.



Таким образом, за июнь объем международных резервов увеличился на 2,738 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, объем резервов в иностранной валюте в июне уменьшился — с 427,469 млрд долларов на начало месяца до 426,64 млрд на 1 июля. Эти изменения были с небольшим перевесом компенсированы положительной динамикой по остальным компонентам ЗВР. Так, стоимостный объем монетарного золота увеличился со 127,566 млрд до 130,79 млрд долларов, резервы в СДР — с 6,663 млрд до 6,681 млрд, резервная позиция в МВФ — с 4,436 млрд до 4,761 млрд.

За январь — июнь текущего года международные резервы России выросли на 14,513 млрд долларов (с 554,359 млрд на 1 января 2020-го).

За 2019 год российские резервы увеличились почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м показатель вырос примерно на 35,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.