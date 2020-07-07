Агентство по страхованию вкладов во II квартале 2020 года направило на расчеты с 66,3 тыс. кредиторов 165 ликвидируемых банков 9,2 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении АСВ.

Всего с начала 2020 года на расчеты с более чем 139,1 тыс. кредиторов 224 ликвидируемых банков перечислено свыше 31,9 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 344 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 47,2% (по итогам II квартала 2019 года — 45,2%). При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — 35,7%, третьей — 31,7%.

По данным на 1 июля 2020 года, агентство осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 359 кредитных организациях, в которых зарегистрировано 481,8 тыс. кредиторов с объемом требований 3 245,6 млрд рублей.