Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроекты группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, направленные на наведение порядка на страховом рынке и на защиту интересов граждан и государства, сообщает пресс-служба вице-спикера Думы.

«Законопроекты поддержаны Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, Минтрудом, МВД, ФНС, Генеральной прокуратурой, Банком России, ДОМ.РФ», — отмечается в сообщении пресс-службы Яровой.

Первая инициатива направлена на то, чтобы расширить полномочия Центробанка и Национального финансового совета и дать им возможность «действовать на упреждение» нарушений в сфере страхования, установить текущий финансовый контроль, чтобы «навести порядок на финансовом рынке, обеспечить защиту прав граждан и государства», отмечает Яровая. «Мы предлагаем обязать правоохранителей рассматривать обращение Центробанка на самом высоком уровне, чтобы не допустить принятие необоснованных решений и обеспечить своевременное реагирование по каждому обращению в финансовой сфере», — подчеркнула она.

«Кроме того, Центробанк наделяется полномочиями проведения анализа деятельности кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов. Это позволит ЦБ контролировать, а значит, и иметь возможность своевременно отреагировать, защитить права граждан и государства, не допустить вывода денежных средств за пределы страны», — подчеркнула вице-спикер.

Инициатива также устанавливает обязанность ЦБ представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а ежегодно. В свою очередь Национальный финансовый совет получает возможность рассматривать и давать предложения в проект основных направлений развития финансового рынка. По словам Яровой, это, с одной стороны, усиливает общественный парламентский контроль, с другой, позволяет выстроить такую форму взаимодействия между Госдумой и ЦБ, «которая обеспечит при необходимости в текущем режиме принятие дополнительных законодательных решений в данной сфере».

«Второй законопроект направлен на защиту средств граждан и расширение полномочий Банка России путем введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества страховой организации в целях исполнения своих обязательств перед гражданами. Предлагается дать ЦБ возможность принимать меры, направленные на то, чтобы не допустить вывод денежных средств за рубеж недобросовестными участниками страхового рынка», — отметила Яровая.



В частности, речь идет о праве принять решение о полном или частичном приостановлении расходных операций по открытым страховой организацией банковским счетам. Проект также изменяет порядок вступления в силу решений ЦБ об отзыве лицензий. «Согласно законопроекту, приказ Банка России об отзыве лицензии будет вступать в силу со дня его принятия, а его публикация — осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия. Это позволит обеспечить своевременный контроль за страховой организацией и сохранить денежные средства на счетах компании, чтобы она могла рассчитаться с гражданами», — пояснила Яровая.