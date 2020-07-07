Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который позволит физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, участвовать в инвестиционных товариществах (ИТ) в качестве вкладчиков, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа.

«Минэкономразвития России подготовлен законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об инвестиционном товариществе» и отдельные законодательные акты РФ», которым предлагается внести следующие изменения в закон об ИТ:…. допустить прямое участие физических лиц в качестве товарищей-вкладчиков ИТ при условии наличия статуса квалифицированного инвестора», — говорится в проекте. В настоящее время физлица не могут быть сторонами договора ИТ.

В проекте также предлагается предусмотреть регулирование правоотношений по договору ИТ в сфере прямых и венчурных инвестиций, снять ограничение по количеству участников договора ИТ (в настоящее время их не должно быть более 50) и ограничение на вложение общих средств товарищей в иностранные ценные бумаги.

Документ также предполагает предусмотреть возможность закрепления в договорах условий о запрете на снижение судом неустойки, возможность отмены действия предельного срока действия договора, возможность одностороннего внесудебного отказа от договора ИТ в случаях его нарушения, а также особенности обращения взыскания на интеллектуальные права, являющиеся общим имуществом товарищей.

«Реализация законопроекта позволит шире использовать формы ИТ, осуществлять коллективные инвестиции в венчурные бизнес-проекты, укрепит доверие инвестиционного сообщества к российской правовой системе, тем самым увеличит популярность ИТ для большего количества инвестиций в российскую экономику как со стороны национальных, так и иностранных инвесторов», — говорится в сообщении МЭР.