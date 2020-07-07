Пандемия коронавируса может стать толчком для долгосрочного роста киберпреступности в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

«В период ближайших трех — пяти лет мы увидим рост киберпреступности, и это главный, «долгоиграющий» вывод пандемии. Если сейчас мы не увидим серьезных технологических сдвигов, то фундаментально должны понимать, что во многих регионах РФ сложная экономическая ситуация вызовет толчок к росту киберпреступлений», — предупреждает Сачков.

Эксперт сравнил текущую ситуацию с кризисом 1990-х годов, когда многие россияне, в том числе из неблагополучных семей, остались без работы, но сейчас, с развитием Интернета, описания преступлений оказались доступны онлайн.

По его словам, такой активности злоумышленников, как в период пандемии, не было никогда. «Чем характерна вся эта киберпреступная активность периода пандемии? Такого размаха у мошенников не было никогда — первый раз в истории люди сидят по домам, в онлайне», — добавил он.

Глава Group-IB напомнил, что, по данным МВД, на фоне снижения в январе — апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений в стране за четыре месяца на 0,8%.